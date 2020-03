Lazio, Mauri: "Ripresa campionato? Ci vorrà tempo per tornare in forma"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Stefano Mauri per parlare del campionato: "Si è addirittura detto che si potrebbe portare la Serie A a 22 squadre non facendo retrocedere nessuna quest'anno, ma non la vedo una soluzione possibile. Il 2021 sarà l'anno dell'Europeo, dovresti dar vita a un calendario serratissimo. Ognuno tira l'acqua al suo mulino, ovviamente. Inattività? Deve essere bravo il giocatore a gestirsi. Tutti stanno cercando di fare qualcosa nei limiti del possibile, ormai a casa tutti sono attrezzati per allenarsi un po'. Allenarsi al campo con i compagni però è un'altra cosa. Lo stesso vale per gli infortuni, quando rientri puoi fare tutto quello che vuoi ma il ritmo lo riprendi solo giocando. Quando ripartirà tutto ci vorrà tempo, il campionato deve iniziare dopo una preparazione fisica adeguata da parte delle squadre".

