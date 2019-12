Lazio, Mauri: “Un bene aver preso gol subito. Su Milinkovic…”

A qualche ora dal triplice fischio dell’arbitro Maresca, anche Stefano Mauri ha analizzato la vittoria deIla ‘banda Inzaghi’ sul Cagliari. Intervenuto ai microbo di Radiosei, di seguito le dichiarazioni dell’ex capitano biancoceleste: “Nel primo tempo la Lazio ha giocato sotto ritmo, il Cagliari l'ha preparata molto bene e dopo esser passata in vantaggio si è resa molto pericolosa in contropiede. La squadra di Maran era messa in campo in modo diverso rispetto al solito. Nainggolan e Joao Pedro hanno messo in difficoltà la Lazio su alcune uscite e scalate difensive. Nella ripresa, la gara si è sviluppata in una sola metà campo, anche se il Cagliari ha sfiorato il raddoppio in più di una circostanza. I sardi avrebbero meritato almeno un punto, ma alla fine la vittoria è meritata. E' comunque un merito aver concretizzato in quel modo l'assalto finale. E' stato un vantaggio aver subito gol presto, c'è stato il tempo di trovare degli accorgimenti ed alla lunga è riuscita a muovere il pallone in modo da trovare degli spazi. Continua questo periodo magico della squadra di Inzaghi e speriamo che non sia finita qui. Milinkovic? Nelle ultime gare è tornato su ottimi livelli, nonostante stia svolgendo mansioni diverse rispetto al passato. Lascia molto spazio tra le linee a Correa e Luis Alberto. Quando c'è stata necessità di buttare la palla lunga è stato un fattore nelle spizzate e nel gioco aereo”.

