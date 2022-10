Lazio - Midtjylland, poco più di sei ore al via! Il dato aggiornato sui biglietti venduti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

A poco più di sei ore dal fischio d'inizio di Lazio - Midtjylland, sui social del club biancoceleste è stato reso noto l'ultimo dato relativo ai biglietti venduti. Se fino a questa mattina si parlava di 12 mila spettatori, ora si è superata quota 15 mila. Tuttavia, ci sarà tempo fino al via della sfida, valida per la penultima giornata di Europa League, per potersi garantire il proprio posto all'Olimpico. I numeri sono destinati a salire.

