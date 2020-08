Lazio, Mihajlovic in vacanza con i pantaloncini di Milinkovic - FT

È tempo di vacanze e di relax, ma c’è anche chi non smette di tenersi in forma come un gruppo di personaggi famosi che ha organizzato una partitella di calcetto in un lussuoso resort della Sardegna. Tra loro il giornalista Parpiglia, Flavio Briatore, Paolo Bonolis, Dario Marcolin e anche Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna ha scelto un abbigliamento speciale per il match. Il centrocampista ex Lazio indossa la maglietta del Boca Juniors e i pantaloncini biancocelesti con il numero 21, autografati proprio da Milinkovic Savic. Tra i due serbi c’è un bel rapporto di affetto e stima.

