Lazio - Milan, Donnarumma scherza con Reina: tifosi rossoneri infuriati

"Vergogna", sui social esplode la polemica. Al termine della sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan, Donnarumma ha scambiato la maglia con Reina, suo vecchio compagno di squadra in rossonero. I due si sono fermati a parlare, hanno scherzato, ci è scappato anche qualche sorriso. Un episodio che non è passato inosservato ai tifosi milanisti, che hanno preso d'assalto il web insultato il portiere classe '99. "Sapete, cosa mi fa più male. Vedere Donnarumma a fine partita che ride e scherza con Reina. Inconcepibile", il commento che va per la maggiore. "Donnarumma che se la ride scambiandosi la maglia con Reina è un gesto infame. Il capitano. 3-0. Dovrebbe correre negli spogliatoi ad attaccarne un paio agli armadietti. E ride". Una polemica che lascerà non pochi strascichi.