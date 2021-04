Lazio - Milan, i biancocelesti mantengono la porta inviolata dopo 9 anni

All'Olimpico è finita 3-0 per la Lazio. I biancocelesti hanno battuto il Milan facendo un balzo in avanti importante per la corsa alla Champions League. Oltre a conquistare lo scontro diretto con i rossoneri, i capitolini sono riusciti a non subire gol grazie agli interventi decisivi di Reina e di tutta la difesa. Come ha ricordato l'account Twitter della Serie A, la Lazio non manteneva la porta inviolata contro il Milan in campionato dal febbraio del 2012. Questo dato enfatizza ancora di più il risultato maturato questa sera, sottolineando come la squadra di Inzaghi sia ancora capace di fare cose straordinarie.