Lazio - Milan, la moviola di Marelli: "Di Bello sbaglia, ecco gli episodi discussi"

Lazio - Milan è stata una sfida piena di episodi dubbi, gestiti in modo catastrofico dall'arbitro Di Bello. Nel post partita di Dazn, l'esperto di moviola Marelli ha fatto un recap per spiegare tutto ciò che è accaduto:

RIGORE: Questo è l'episodio più facile. Maignan colpisce il pallone prima con la gamba destra, sinistra e poi Catsellanos. Prende il pallone e poi va a contrasto col giocatore. Qui non c'è mai rigore. Non poteva fermarsi sul terreno bagnato e neanche smaterializzarsi.

ROSSO A PELLEGRINI: Nel momento del contatto con il braccio su astellanos, di bello ha già dto le spalle. In queste circostanze deve intervenie Sacchi, quarto ufficiale. La decisione corretta era fermare il gioco per il colpo al volto. Pellegrini cerca di coprire il apllone per prendere la Rimessa, Pulisic ruba la sfera non fallosamente e Pellegrini si agggrappa. Il var non può intervenire ma è una negligenza con fallo a favore della Lazio.

HYSAJ SU GIROUD: Di Bello estrae il cartellino giallo per imprudenza per gomito sulla testa di Giroud. Il movimento del braccio è sospetto, il terzino ha rischiato. Non c’erano gli estremi pe l'interveto del VAR, ma se Di Bello avesse estratto il rosso non avrebbe sbagliato.

ROSSO A MARUSIC: Marusic? Non possiamo sapere, sicuramente ha detto qualche parole di troppo a Di Bello. L'intervento era fallo, ma nemmeno da giallo. Sapremo martedì cosa ha detto all’arbitro.

ROSSO A GUENDOUZI: Decisamente un errore. Qui doveva intervenire il var per far revocare l’espulsione. Guendouzi è stato espulso per condotta violenta, si attendono due o più giornate di squalifica.