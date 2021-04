Lazio - Milan, le probabili formazioni: da valutare i calciatori affaticati

Dopo la brutta sconfitta contro il Napoli, per la Lazio si avvicina la gara contro il Milan, in programma all'Olimpico lunedì sera. Sulle probabili scelte di Simone Inzaghi peseranno le condizioni del calciatori che si sono presentati acciaccati al 'Diego Armando Maradona'. Si tratta di Leiva e Luis Alberto, che hanno stretto i denti per giocare dall'inizio, ma che sono usciti a gara in corso visibilmente affaticati. Il brasiliano aveva rimediato una botta al polaccio in settimana, mentre lo spagnolo non ha ancora risolto il problema alla caviglia. In caso di forfait, sia Andreas Pereira che Cataldi hanno dato buone risposte, e potrebbero essere riproposti. Escalante è ai box dalla sfida col Benevento per un problema muscolare. Da monitorare, infine, le condizioni di Ciro Immobile, uscito dal campo solamente all'83' del match contro la squadra di Gattuso. In casa Milan, reduce dalla sconfitta contro il Sassuolo, sono ancora da valutare le condizioni di Bennacer che, nel caso in cui dovesse recuperare in tempo, potrebbe prendere il posto di Meité sulla mediana.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Farris.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjaer, Dalot; Kessie, Meité; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. All. Pioli.

