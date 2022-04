Lazio - Milan, Orlando: "Vergognose le critiche a Immobile. Per il match punto su..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare il prossimo big match di campionato tra Lazio e Milan, in programma domenica 24 aprile allo stadio Olimpico: "Per il Milan sarà fondamentale Leao, che penso sia davvero l’uomo in più, invece per i biancocelesti Luis Alberto. Immobile crea sicuramente problemi a tutti. Mi sembrano vergognose le critiche in nazionale per lui, guardando i numeri c’è solo da ammirare. Non ha la forza di Messi o Ronaldo, ma ha dei numeri fenomenali".