Lazio - Milan, scelto l'MVP del match: "Semplicemente devastante" - VIDEO

È Joaquin Correa, e non poteva essere altrimenti, l'MVP scelto dai tifosi per Lazio - Milan. La sua doppietta contro i rossoneri nel 3-0 finale, condita da una prestazione sontuosa, gli è valsa la maggior parte dei voti per il ruolo di migliore in campo. La società biancoceleste ha pubblicato un video con le sue migliori giocate.