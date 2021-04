Lazio, Milinkovic cecchino contro tutte le big: all'appello ne manca una sola

Una stagione da record quella di Sergej Milinkovic che sta trascinando a suon di gol e giocate da campione la sua Lazio. Se i biancocelesti sono ancora in corsa per un posto Champions lo devono anche al Sergente, padrone del centrocampo da ormai diverse stagioni. In campionato, il serbo ha già totalizzato 8 reti e 8 assist, i suoi numeri migliori da quando è arrivato nella Capitale. Non importa la forza dell'avversario, il Sergente c'è sempre. Anzi, più è importante il valore degli avversari, più Sergej sale in cattedra e alza l'asticella. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il numero 21 di Inzaghi ha segnato contro tutte le big italiane, tranne una. Ha messo la firma con la Juventus (1 volta), all'Inter (4 volte), alla Roma (2 volte), al Napoli (1 volta) e all'Atalanta (5 volte). Rimane solo una big alla quale il centrocampista ex Genk non ha ancora segnato. Nei precedenti 14 scontri con il Milan, infatti, Milinkovic non è mai riuscito a gonfiare la rete. Chissà che lunedì sera possa essere la volta buona...

CHE NUMERI DEL SERGENTE - Milinkovic si sta confermando come uno dei migliori in Italia e in Europa nel suo ruolo, e la Lazio se lo tiene stretto. Sergej è il centrocampista più decisivo della Serie A. E' quello che ha fatto guadagnare più punti con i suoi gol (11 punti in più con 8 reti). Nessuno tra i centrocampisti, eccetto Thorsby della Sampdoria, ha segnato tre gol di testa come lui. Sono invece 4 i gol direttamente da calcio di punizione nel 2020/21. Solo Ward-Prowse del Southampton ci è riuscito insieme al Sergente.

Pubblicato il 25/04 alle ore 08:30