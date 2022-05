Lazio, Milinkovic sempre più bomber: il record di gol stagionali si avvicina

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La marcatura messa a segno contro lo Spezia vale per Milinkovic-Savic la doppia cifra in campionato. Un rendimento offensivo decisamente importante per il centrocampista serbo che solo una volta nel corso della sua avventura all’ombra del Colosseo è riuscito a raggiungere tale traguardo. Si tratta della stagione 2017/2018 in cui il numero 21 biancoceleste andò a segno addirittura 12 volte. In quell’annata sotto la guida di Inzaghi però, giocava in posizione più offensiva e spesso gravitava intorno ad Immobile per garantire un maggior peso nel reparto offensivo. Stavolta invece deve attenersi ai dettami più stringenti imposti da mister Sarri, che gli chiede spesso di ripiegare anche in zona difensiva per dare maggiore equilibrio alla squadra.

IL FUTURO - Un particolare che la dice lunga sulla definitiva maturazione di Sergej, sempre più leader della squadra. In attesa di capire quale sarà il suo futuro (l’agente Kezman ha smentito le voci sull’interessamento del Manchester United), può migliorare il suo score e quanto meno eguagliarlo. A tre giornate dalla fine ha la ghiotta opportunità e tutte le potenzialità per poter centrare l’obiettivo. Servono almeno tre perle per entrare nella storia e portare la Lazio in Europa League.