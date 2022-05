Calciomercato Lazio, Milinkovic allo United? Furia Kezman: "Sono c*****e"

L'agente serbo smentisce le parole circolate nelle scorse ore e attribuite a lui da un portale francese

“Sergej ha diverse offerte, ne sto parlando con PSG e United. Il ragazzo vuole andare a Manchester”, parole attribuite a Mateja Kezman che avevano fatto rapidamente il giro del web. L’agente di Milinkovic, però, è una furia, smentisce categoricamente di aver rilasciato quest’intervista a un portale francese, prende nettamente le distanze da quelle dichiarazioni che gli vengono associate: “Sono fake news (in realtà l'espressione è molto più colorita ndr), non rilascio interviste sui miei assistiti da mesi”, dice ai nostri microfoni. Ed è vero, l’agente serbo s’è trincerato nel silenzio da diverso tempo, lavora sottotraccia con l’obiettivo di portare sul tavolo di Lotito un’offerta convincente per Milinkovic che, ormai, è entrato nell’ordine di idee di lasciare Formello e compiere l’ultimo step della sua carriera. Effettivamente United e PSG sono interessate, si parla addirittura di offerte già recapitate, ma dalla Lazio smentiscono. C’è pure la Juve sul ragazzo, ma servono tanti soldi per Milinkovic e non possono bastare le contropartite tecniche che da Torino vorrebbero inserire nell’eventuale trattativa. Si vedrà, difficile immaginare sviluppi prima di metà giugno. Kezman lavora, mentre Sergej compie meraviglie per trascinare la Lazio in Europa.

