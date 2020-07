Lazio, Minala in Cina: "Ritornerò presto. A Inzaghi avrei fatto comodo"

Ha dovuto aspettare cinque mesi per poter raggiungere la Cina e aspettare di cominciare la sua nuova avventura. Ora però, l'avventura di Minala al Quingdao Huanghai può finalmente iniziare, non prima però di un breve periodo di quarantena in hotel. Prestito fino al 31 dicembre, poi tornerà nuovamente in Italia, nella speranza di aver convinto la Lazio. "Per me è una bella sfida", le sue parole riportate dalla quotidiana rassegna stampa di Radiosei. Il centrocampista potrà conoscere i suoi nuovi compagni a partire dal 6 agosto. La Super League è già iniziata e Minala scalpita per giocarla. Un campionato che considera competitivo e dove ci sono tanti ex giocatori di Serie A come Hamsik e Miranda, o importanti come Hulk e Fellaini. Minala, vista la situazione d'emergenza del centrocampo biancoceleste dopo la ripresa, avrebbe potuto far comodo a Inzaghi, facendo lo stesso percorso di Djavan Anderson. E infatti il calciatore ha raccontato come la Lazio abbia provato a trattenerlo in questo periodo, senza però riuscirci, essendo il suo contratto già da tempo depositato. Minala ha infine concluso: "Ho rifiutato proposte di B, voglio confrontarmi con un campionato competitivo. L'obiettivo è tornare alla Lazio e convincerla a puntare su di me".

