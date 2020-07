Calciomercato Lazio, due nomi per il vice Strakosha: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - AAA portiere cercasi. La Lazio di Simone Inzaghi tra Brescia e Napoli prova l'assalto al secondo posto, mentre nel frattempo la dirigenza è attivissima sul mercato. Il ritorno in Champions va festeggiato con una squadra competitiva, una panchina lunga e senza lasciare nessun dettaglio al caso. In questa ottica nemmeno il ruolo del portiere va sottovalutato. Strakosha è certo della conferma, ma alle sue spalle c'è grande movimento. Proto sembra destinato all'addio, mentre Guerrieri potrebbe andare in prestito. Se per il ruolo di terzo c'è il rientro alla base di Adamonis, per la figura del vice Strakosha bisognerà cercare altrove. Al momento sono i due i nomi in pole con Viviano, accostato qualche settimana fa, che si è defilato. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, Andrea Consigli piace molto dalle parti di Formello. Il portiere del Sassuolo è abituato anche a giocare con i piedi e a far partire l'azione da dietro, caratteristica tanto cara a Inzaghi. Attenzione, però, perché Angelo Peruzzi, che di estremi difensori se ne intende, avrebbe un altro preferito. Il club manager biancoceleste, infatti, avrebbe consigliato Alberto Paleari del Cittadella. Cresciuto nelle giovanili del Milan, il numero uno vanta un oro alle Universiadi e da quattro anni difende la porta del club veneto.

