Lazio, Inzaghi: "Voglio una grande gara, vietato pensare al Napoli. Miglioriamo la classifica"

Mancano poco più di ventiquattro ore, e poi l'Olimpico di Roma ospiterà l'ultima gara casalinga della Lazio in campionato, quella contro il Brescia. Alla vigilia del match, il tecnico Simone Inzaghi, ha presentato la gara ai microfoni di Lazio Style Radio: "

Come si deve affrontare questa sfida contro il Brescia?

"Veniamo da un'ottima prestazione a Verona, domani dovremo fare una grande gara contro il Brescia, vogliamo giocarci la partita di Napoli nel migliore dei modi. Sarà un match da affrontare con la giusta motivazione e l'attenzione adeguata".

Stai pensando a qualche cambio?

"Manca ancora l'allenamento di oggi, domani faremo un risveglio muscolare, mi sembra un po' prematuro. Dovrò vedere le condizioni di chi ha giocato. Oltre ai soliti Leiva, Lulic e Radu, gli altri saranno disponibili. Domani non penserò alla partita di Napoli, ma solamente al Brescia per quanto riguarda la formazione".

Ultime gare utili per gli stimoli personali dei giocatori?

"Queste ultime due partite mi servono per consolidare questa classifica, e cercare di migliorarla. Sappiamo Lulic quanto sia importante per noi, ha lasciato a fine febbraio e non è riuscito a tornare. Si sono alternati Jony, Lukaku e Djavan Anderson. Per quanto riguarda domani, farò le mie valutazioni, poi sceglierò".

Pubblicato il 28 luglio alle ore 19.00