Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Contatti tra il Fenerbahce e l'agente di Caicedo"

L'ultima indiscrezione di calciomercato che riguarda la Lazio arriva direttamente dalla Turchia, e in particolare dal portale sportivo Fotomat, seguito da moltissimi altri siti. Il Fenerbahce, che in vista della prossima stagione sta cercando di rinforzare il proprio reparto avanzato, avrebbe trovato in Felipe Caicedo il profilo ideale, al punto da aver avuto già un colloquio con l'agente dell'attaccante. I numeri collezionati dall'ecuadoriano in stagione - 9 gol e 5 assist in 30 presenze in Serie A - avrebbero ingolosito la dirigenza turca, reduce da un'insoddisfacente settimo posto in campionato. A fare la parte del leone nell'attuale attacco del Fenerbahce, Vedat Muriqi, accostato con frequenza alla Lazio negli ultimi mesi. La voce è in attesa di conferma, ma in Turchia sono già sicuri: i gialloblù vogliono Caicedo.

Lazio Primavera, il Grosseto pensa a Kalaj e Alia: la situazione

Serie A, Zampa (sottosegr. Salute): "Riapertura stadi? A settembre, se tutto rimane com'è"

TORNA ALLA HOMEPAGE