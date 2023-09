Lazio, Molina: "Voglio la finale di Champions. Vi racconto Simeone..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Mancano poche ore all'appuntamento tra la Lazio e l'Atlético Madrid. L'atmosfera intorno all'Olimpico si scalda, l'ansia sale: tra poco sarà tempo di Champions League. La squadra di Sarri è chiamata a una prestazione importante, davanti a sé troverà una squadra agguerrita e che ha come obiettivo quello di onorare al massimo competizione. Ad ammettere i propri piani è stato anche il terzino dei Colchoneros, Nahuel Molina, intervenuto ai microfoni di El Mundo:

"Se sogno di vincere un titolo con l'Atlético? Naturalmente, mi piacerebbe raggiungere questo obiettivo prima o poi, ma dobbiamo costruire dalle fondamenta e iniziare con calma. Dobbiamo lottare per tutte le competizioni che abbiamo. Per fortuna siamo di nuovo in Champions League, che è sempre un obiettivo del club. La squadra è arrivata per due volte in finale, una terza sarebbe magnifico. Speriamo di rimanere positivi e andare avanti. Poi abbiamo la Copa del Rey e il campionato, che per noi sono molto importanti. Con i nuovi inserimenti potremo competere su tutti i fronti, anche se sarà dura"

"L'Atlético è la casa del Cholo. Lui è importante per me"

"L'Atlético è casa sua. Lo ha vissuto da giocatore, lo vive da allenatore ormai da 12 anni, quindi lo sa benissimo. Anche il club ha bisogno di lui. È un legame molto forte. È un grande allenatore a livello mondiale. Inoltre mi ha dato l'opportunità di approdare in un club come l'Atlético Madrid, quindi per me è molto importante. Ha sempre avuto fiducia in me e credeva che potessi dare un contributo alla squadra, quindi gli sono molto grato. È un allenatore difensivo? No, non credo. Dipende dalla partita e anche da come si prepara l'avversario. Ci sono momenti in cui giochiamo con la difesa a cinque, ma generalmente io gioco da attaccante e anche Carrasco, quando era qui, lo faceva. Ciò non significa che siamo sulla difensiva; Penso che dipenda dalla partita e dalle circostanze".