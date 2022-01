Lazio, Montervino: "Sarri è uno stratega, il 4-3-3 è il modulo ideale"

L'ex calciatore Francesco Montervino è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per dire la sua sul percorso fatto dalla squadra di Sarri fino ad ora: "La Lazio ci sta mettendo un po' di tempo per capire le idee tattiche di Sarri, un allenatore che ho avuto modo di ammirare a Napoli, dove ha fatto grandi cose. Pensavo che in biancoceleste potesse trovarsi meglio in classifica in questo momento perché a centrocampo non ci sono tante squadre messe meglio. Parliamo di uno stratega, forse a volte integralista, che quando trova la squadra che lo segue sa far divertire.

Le ultime partite, prima dell'Inter, hanno fatto vedere una squadra però più pimpante e vicina alle idee del mister. Sabato a Salerno ci saranno pochi spettatori, in uno stadio che quando è pieno sa spingere al meglio la squadra. Un piccolo vantaggio per la Lazio, che avrà sicuramente un avversario in meno fuori dal campo. La Lazio ha molte soluzioni tattiche, vista la grande qualità che ha, ma credo che il 4-3-3 sia il modulo ideale al momento".

