Lazio, Moscardelli: "Castellanos? Buon giocatore, ma ha un problema"

Non ha convinto tutti Valentìn Castellanos. L'attaccante della Lazio in questi primi mesi in biancoceleste si è contraddistinto per le sue indubbie qualità tecniche, fondamentali per renderlo un giocatore importante nell'economia e nel palleggio della squadra di Maurizio Sarri. Quello che sta mancando però al Taty è il gol, la capacità di trasformare in rete le occasioni prodotte dalla squadra, anche grazie al suo contributo. Intervenuto ai microfoni di tvplay.it, l'ex attaccante Davide Moscardelli si è soffermato proprio su questo particolare: "Castellanos? Non ha dimostrato ancora di essere all’altezza di ricoprire il ruolo di vice Immobile. È un buon giocatore, ma non vede la porta". Il rendimento altalenante della Lazio sicuramente non ha facilitato il suo compito, la speranza è quella che presto possa emergere quel cinismo che lo ha contraddistinto anche negli anni in cui ha vestito le magli di Girona e New York City. I tifosi incrociano le dita, la fiducia e l'affetto nei suoi confronti sono altissimi.