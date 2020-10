Lazio, Muriqi assente in Nazionale: dal Kosovo arrivano le critiche. E lui risponde...

Vedat Muriqi, convocato dal ct del Kosovo per la sfida contro la Macedonia del Nord, è rimasto nella Capitale, dove ne ha approfittato per recuperare dall'infortunio che l'aveva tenuto per settimane lontano dal campo. Nessun problema fin qui, almeno apparentemente. Perché i connazionali del neo-acquisto biancoceleste non sono riusciti a digerire la decisione, a maggior ragione dopo averlo visto in campo dal 1' nell'amichevole giocata questa mattina a Formello. L'ex Fenerbahce è stato colpito da numerose critiche: con lui in campo, secondo tanti appassionati, la squadra guidata dal ct Challandes avrebbe avuto più probabilità di conquistarsi la finale e, perché no, tentare una storica qualificazione agli Europei del 2020. A parer loro, il classe '94 avrebbe messo al primo posto gli interessi personali, e dunque l'esordio con la Lazio, facendo scivolare al secondo la propria nazionale. Agli attacchi ha risposto lo stesso calciatore, che ha pubblicato un lungo messaggio sul proprio profilo Instagram. Muriqi ha ricordato tutte le difficoltà avute nell'ultimo periodo, a partire dall'infortunio fino ad arrivare alla positività al Covid-19. Alla fine si è augurato l'arrivo di numerosi successi per il Kosovo. Pace fatta? Non proprio, almeno dando un'occhiata ai messaggi che, sui social, continuano a essergli rivolti.

