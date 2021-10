Lazio, Muriqi trascinatore in nazionale: tutti i numeri con il Kosovo

Vedat Muriqi è un grande rebus per la Lazio. Da quando è arrivato nella Capitale ha sempre avuto difficoltà nel ritagliarsi il suo spazio nella rosa, le sue prestazioni incerte e altalenanti non lo hanno aiutato a emergere e confermare le aspettative che su di lui si sono create. Non può dirsi lo stesso però del suo rendimento con il Kosovo. Per la nazionale si è rivelato un vero e proprio trascinatore, a confermarlo non sono solo le sue prestazioni ma anche le statistiche secondo le quali l’attaccante biancoceleste ha realizzato 18 gol e 3 assist in 35 partite.

