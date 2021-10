Lazio, Lotito e i contratti in scadenza: tutti congelati

RASSEGNA STAMPA - Lotito non ci sta. Dopo l'amara sconfitta rimediata contro il Bologna, il patron della Lazio adesso pensa al futuro. Il brutto insuccesso ha fatto infuriare il presidente biancoceleste tanto da prendere seri provvedimenti in merito. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Lotito ha già versato gli stipendi di giugno, luglio e agosto più i premi. Ora però in merito al 3-0 incassato al Dall'Ara, ha congelato i rinnovi rimasti in ballo. Decisione abbastanza rigida e severa date le scadenze dei contratti di Luiz Felipe, Marusic, Strakosha, Patric e Reina, tutte nel 2022.

LA SITUAZIONE - Il contratto del portiere spagnolo si prolungherà in automatico se la Lazio dovesse centrare l'Europa League. Con il difensore centrale invece, l’accordo si appresta ad arrivare da un anno, con Marusic da quest’estate. Per Strakosha era emerso che settimane fa i contatti erano stati riavviati mentre per Patric non si ha ancora una quadra sul suo futuro. Lotito così facendo ha messo le trattative in stand-by. Adesso è tutto nelle mani dei calciatori, l'Inter è prossima e chissà se riusciranno a dare subito una risposta al presidente.