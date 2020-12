Lazio Museum, all’asta le maglie di Immobile e Caicedo a supporto della WFP Italia

Come anticipato nei giorni scorsi, la Onlus “Lazio Museum” e la S.S. Lazio sono concretamente promotrici dell’iniziativa “STOP THE WASTE” supportando la WFP Italia, con un’azione di sensibilizzazione nella lotta allo spreco alimentare, di promozione di stili alimentari sostenibili e di mobilitazione nel cercare tutti di lenire il disagio alimentare che ancora attanaglia quasi 690 milioni di persone, cioè circa il 9% della popolazione mondiale.

In occasione della partita Lazio-Napoli del 20 dicembre 2020 scorso, gli uomini di Inzaghi sono scesi in campo con una maglia speciale sulla quale è stato impresso il logo della WFP Italia, per sfruttare appieno il ruolo del calcio quale grande strumento di inclusione e divulgazione di messaggi sociali.

A tal proposito, la Onlus “Lazio Museum” e la S.S. Lazio hanno deciso di attivare un’asta benefica, legata al match di campionato contro i partenopei.

Il fine della raccolta è la vendita (tramite Ebay) della maglia preparata del suo cannoniere principe e “Scarpa d’Oro” Ciro Immobile e di quella indossata da Felipe Caicedo durante l’incontro vinto contro i partenopei, entrambe con il logo della WFP Italia sul petto.

In questo modo si cercherà di raccogliere il maggior numero di contributi possibili da destinare all’associazione WFP che offre assistenza alimentare a più di 100 milioni di persone in oltre 90 paesi e per tale motivo è stata insignita quest’anno del Premio Nobel per la Pace.

Il Comitato Italiano del WFP è il punto di riferimento per quanti in Italia vogliono sostenere il World Food Programme, la più grande agenzia umanitaria che combatte la fame e che risponde a tutte le emergenze nel mondo.

Chi lo desidera può partecipare all’asta della maglie di Immobile e di Caceido, cliccando sul seguente link dedicato: QUI.