Lazio, Nanni: "Baroni deve acquisire personalità. A questa squadra manca..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di tag24.it, l'ex biancoceleste Franco Nanni ha parlato della nuova Lazio nascente, della guida di Marco Baroni e delle sue aspettative in vista di questa stagione:

"Baroni è una persona seria che però deve acquistare un po’ più di personalità e carisma. Poi in Italia è sempre la solita solfa: se vinci sei un fenomeno, se perdi puoi essere anche Ancelotti, ma risulterai scarso. Guardate Allegri: l’hanno sbeffeggiato, ma non ha vinto poco. La Lazio ha portato a casa una vittoria, un pareggio e una sconfitta: ha fatto tutto. Qualcosa si è visto al netto della brutta sconfitta con l’Udinese; dunque, serve ancora tempo per poter esprimere un parere certo. Quel che posso dire è che forse manca il giocatore di spicco. Il collettivo è importante, ma serve quell’elemento capace di poter fare la differenza, come lo sono stati Felipe Anderson o Luis Alberto ad esempio. In una squadra il giocatore di classe serve sempre. Lazio protagonista in Europa? Il calcio è bello perché vario; prima dici una cosa, poi succede tutt’altro. Tocca seguire questo percorso, poi alla fine del girone d’andata tireremo le somme. Ma ad oggi è impossibile".