Lazio-Napoli, dove vedere la partita in tv e streaming

La squadra di Sarri dice addio all'Europa League, ma è pronta a rituffarsi subito in campionato: la gara contro il Napoli in programma domenica

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio esce a testa alta dalla doppia sfida con il Porto, l'addio all'Europa League è agrodolce: c'è rammarico per come è andata la doppia sfida, l'eliminazione brucia, ma resta la consapevolezza di una crescita costante del gruppo di Sarri. Ora è solo Serie A, la squadra biancoceleste avrà poche ore per preparare la sfida contro il Napoli, in programma domenica alle ore 20.45 allo stadio Olimpico. Una sfida importante quella contro i partenopei, che può dire molto sul prosieguo del cammino laziale in campionato. La Lazio è a -4 dal quarto posto occupato dalla Juventus ed è all'ultima gara post Europa, dopodiché avrà una settimana intera di lavoro per preparare le prossime sfide. Un dettaglio da non trascurare. La partita contro il Napoli sarà visibile in esclusiva su Dazn: come sempre, le modalità di accesso alla visione della piattaforma sono tramite smart Tv o sui dispositivi mobile tramite app dedicata.