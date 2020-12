Lazio - Napoli, ritorno alla vittoria all'Olimpico: la photogallery de Lalaziosiamonoi.it

La Lazio torna implacabile all'Olimpico e liquida il Napoli con i gol di Immobile e Luis Alberto. Migliore partita della stagione in casa insieme a quella in Champions League contro il Borussia e bel salto in avanti in classifica, con il quarto posto ora distante 3 lunghezze. Di seguito gli scatti migliori della partita a cura de Lalaziosiamonoi.it.