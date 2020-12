Lazio - Napoli, Schwoch: "Tante assenze pesanti. I biancocelesti possono risalire"

Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, l’ex attaccante del Napoli, Stefan Schwoch, ha analizzato le migliori squadre del campionato italiano proiettandosi verso il big match di domenica sera tra i partenopei e la Lazio. Di seguito le sue parole: "Mi aspetto un campionato equilibrato dove più di una squadra può puntare alla vittoria dello scudetto. L’Inter e la Juve non vanno proprio fortissimo e con loro ci sono altre ottime squadre come Milan, Napoli, Roma, Atalanta e Lazio".

LAZIO – NAPOLI – “Sarà una bella partita tra due squadre che hanno un calcio propositivo. Hanno nella mentalità quella di andare ad offendere e di fare il risultato. L’assenza di Acerbi è molto importante perché è il leader della difesa e uno dei più utilizzati da Inzaghi. Stesso discorso per Leiva. Insigne e Mertens sono due giocatori insostituibili. Davanti i partenopei saranno spuntati ma Petagna, Lozano e Politano stanno facendo bene quest’anno. Cambieranno nettamente gli interpreti e quindi anche le caratteristiche. Gattuso avrà un centravanti fisico, ne guadagna dal punto di vista del gioco e perde un po’ sulla profondità”.

ULTIMA SPIAGGIA PER LA LAZIO? – “Il tempo c’è. Quando il campionato è così equilibrato, puoi fare punti o perderli con tutti. È logico che se la Lazio dovesse perdere 9 punti sarebbero tanti da recuperare, ma la squadra di Inzaghi ha la qualità e le caratteristiche per risalire. Ci saranno tantissimi scontri diretti. I biancocelesti non hanno una rosa ampissima e se viene a mancare qualcuno spesso fanno fatica”.

EFFETTO CHAMPIONS – “La Champions toglie tanto al livello fisico e mentale. La Champions è un massimo traguardo per un club e quindi ci arrivi che non hai voglia di sbagliare e vuoi far bella figura. Per fare 3 competizioni devi avere una rosa importante e la Lazio manca in qualcosa”.

CLASSIFICA FINALE - “Vedo l’Inter favorita per lo scudetto perché non ha le coppe. Insieme a Napoli, Juve e Milan ha qualcosa in più rispetto alle altre”.

