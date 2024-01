Lazio - Napoli, Sosa: "Un punto che non sposta. Ci stiamo accontentando"

TUTTOmercatoWEB.com

Il Pampa Sosa spara a zero su Mazzarri. Dopo lo 0-'0 in casa della Lazio e una prestazione nettamente insufficiente, l'ex attaccante del Napoli ha detto a Tele A: "Mazzarri ha tolto creatività, ha tolto certezza a tutti i giocatori di qualità e questo sistema ti porta a subire poco ma anche a non creare praticamente niente. Fa fatica persino Kvara, oggi Politano lì al centro è snaturo, l’hai perso, lui sa fare il movimento dall’esterno . Ci stiamo accontentando di un tiro da fuori area, di un punto che non sposta”.