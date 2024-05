Lazio, Napolitano a cuore aperto: "Dopo quindici anni..."

Non ha trovato forse la continuità che sperava, ma a partita in corso la classe di Luca Napolitano ha fatto veramente la differenza. Il numero 10 della formazione di Sanderra è stato uno dei grandi protagonisti di una stagione pazzesca per la Lazio Primavera, un'annata che è andata ben al di sopra delle aspettative. L'amarezza per la finale sfumata all'ultimo, nel derby, per quanto dolorosa non cancellerà quanto di straordinario e impensabile è stato fatto. Un pensiero che anche lo stesso centrocampista ha espresso sul post pubblicato sui propri profili social, sottolineando i sentimenti contrastanti che oggi animano il suo cuore:

"Dopo 15 anni di settore giovanile arrivare ad un passo dalla finale fa male, purtroppo non ce l’abbiamo fatta ma questo non cancella ciò che abbiamo fatto in questa annata fantastica piena di soddisfazioni personali e di squadra. Grazie a tutti ragazzi vi voglio bene. SEMPRE FORZA LAZIO".