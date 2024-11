Lazio, nella TOP XI dell'undicesima giornata c'è un biancoceleste - FOTO

Ormai è un dejavu; la Lazio continua a vincere e svariati giocatori biancocelesti continuano a mettersi in mostra con le loro giocate. Nonostante la partita contro il Cagliari non abbia rispettato gli standard delle altre gare in termini di brillantezza, gli uomini di mister Baroni hanno comunque avuto modo di esibire le loro qualità. Non per caso nella consueta TOP XI stilata dal tandem Serie A e Fantacalcio.it compare uno dei protagonisti del successo di ieri, ovvero Mattia Zaccagni; l'arciere, entrato nella ripresa, ha preso dagli undici metri un pallone che pesava quanto un macigno e con freddezza glaciale ha saputo trasformarlo in gol. Ecco il post della Lega Serie A con la formazione completa: