Lazio, non solo i gol per Immobile: i dati da atleta contro il Benevento

Dopo circa due mesi Ciro Immobile è finalmente tornato a segnare. Contro il Benevento, oltre a un rigore sbagliato, l'attaccante della Lazio ha siglato una doppietta con la quale si è definitivamente sbloccato. Quello che non ha mai fatto mancare alla squadra a prescindere dalle realizzazioni è la sua corsa e la sua generosità, confermate dalle statistiche della gara di oggi. Come riporta Lazio Page il centravanti napoletano ha percorso 12.257 km in totale, almeno mezzo chilometro in più di tutti i giocatori in campo, e ha fatto registrare lo scatto più veloce del match (33 km/h). Un dato che ribadisce il suo atteggiamento da stakanovista.