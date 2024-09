Lazio, Noslin a LSC: "Il gol è per me stesso, volevo riscattarmi. Baroni..."

La Lazio torna a vincere in trasferta in campionato e lo fa per 3-1 contro il Torino. Baroni trova in campo una squadra aggressiva con Guendouzi e Dia che firmano il momentaneo 2-0. Raggiunti da Adams, sullo scadere Noslin segna il 3-1 buttandosi alle spalle i malumori dettati dalla sua espulsione in Europa League. Dopo la marcatura dell’olandese però, Coco mette in scena un’acrobazia e termina 2-3 al Grande Torino. Al termine del match è intervenuto Noslin ai microfoni di Lazio Style Channel: “Sono molto felice per il gol, abbiamo fatto una buona partita, ringrazio il mister per aver creduto in me giocando pochi minuti, avevo voglia di riscatto dopo mercoledì. L’importante è che vinca la Lazio ma sto lavorando per aiutare la squadra. Questo gol è per me stesso. Una parola italiano? Sto studiando per parlare italiano, piano piano parlo italiano”.