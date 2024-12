Lazio, Noslin esce in barella: controlli e condizioni nel dettaglio - FOTO

La Lazio vince, ma c’è da registrare il brutto colpo subito da Tijjani Noslin. L'olandese è stato colpito duramente da Lassana Coulibaly, centrocampista del Lecce, a sessanta secondi dal suo ingresso in campo. Infatti, dopo il colpo subito, l'ex Hellas Verona ha continuato a zoppicare in maniera vistosa per il resto della gara. Il giocatore non riusciva ad appoggiare il piede e a fine partita è uscito con il sostegno della panchina biancoceleste. Noslin è uscito dall’ospedale addirittura in barella, come dimostra la foto, e si è temuto che si potesse trattare di qualcosa di importante. Il giocatore è stato trasportato in ospedale per dei controlli del caso immediato. Le radiografie non hanno mostrato niente di significativo, ma bisognerà aspettare le prossime ore per capire bene le sue condizioni. Nei prossimi giorni bisognerà capire come risponderà il piede per valutare bene come comportarsi.