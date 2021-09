Lazio Nuoto, riassegnata la storica sede di Garbatella: le novità

"Oggi una delle più brutte giornate dei 120 anni di vita della Lazio Nuoto", così tramite la propria pagina Facebook ufficiale la Lazio Nuoto aveva commentato quanto accaduto presso la propria sede qualche giorno fa. La società biancoceleste era stata infatti sfrattata dall’impianto sportivo della Garbatella, gestito da 34 anni, grazie all’intervento delle forze dell’ordine. Anche la Federazione Italiana Nuoto aveva espresso la propria solidarietà attraverso le parole del presidente Paolo Barelli: "Le mie lacrime vanno alla Lazio Nuoto: non voglio entrare nel merito giuridico della situazione, ma non è pensabile che persone corrette e serie che hanno dato la vita allo sport possano essere messe alla porta dalla forza pubblica per la diatriba sulla concessione di un impianto". Oggi un'importante novità dato che il consiglio di stato ha escluso la Maximo, società a cui era stato assegnato l'impianto, riconsegnandolo di fatto al suo legittimo proprietario, ovvero la Lazio Nuoto.