Lazio, nuova puntata del triangolo tra Immobile, Jessica e Acerbi: "Corro da lei, ma..." - FOTO

LAZIO SOCIAL - In casa Lazio l'atmosfera è serena e rilassata. Un gruppo unito e che si vuole bene è la prima base per inseguire un sogno chiamato Scudetto. Lo sanno bene anche Ciro Immobile e Francesco Acerbi. I due, compagni in biancoceleste e in Nazionale, sono molto amici e più di una volta si sono punzecchiati sui social. Dal "Ciao amore" detto dal difensore durante un'intervista è nato un divertente siparietto sui social che coinvolge anche Jessica. La moglie dell'attaccante ride di gusto anche dell'ultima puntata andata in scena oggi pomeriggio. Il numero 17 ha pubblicato una storia con un'immagine dell'allenamento che lo vede correre mentre Acerbi gli tiene l'elastico per aumentare la resistenza. "Volevo correre da Jessica ma lui non era d'accordo" il messaggio che accompagna l'istantanea, condivisa anche da Jessica. Siparietti e scenette che uniscono ancora di più la squadra verso un sogno tutto tricolore.