Lazio, occhi puntati sull'Udinese: gli scatti della preparazione - FOTO

La Lazio sta ultimando la preparazione in vista della sfida con l'Udinese, in calendario sabato 24 alle 18:30 alla Dacia Arena. I biancocelesti hanno iniziato il campionato col piede giusto e mantenere il ritmo sarebbe importante anche per la fiducia. Sotto gli occhi attenti di Baroni Zaccagni e compagni si stanno allenando con massima concentrazione come testimoniano gli scatti condivisi dal club via social. "Tutti gli occhi puntati su Udinese -Lazio" è il messaggio che accompagna il post.

