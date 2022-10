Lazio, Oddi: "Ero convinto che i biancocelesti avrebbero vinto. Felipe? Prezioso..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Una vittoria necessaria e conquistata meritatamente quella della Lazio di Maurizio Sarri sul Midtjylland ieri sera. I biancocelesti hanno saputo reagire bene allo svantaggio iniziale, ribaltando la sfida e portando a casa tre punti fondamentali, guidati anche dal trio Zaccagni, Anderson, Pedro. Proprio su questo si è concentrato l'ex difensore della Lazio, Giancarlo Oddi, ai microfoni di Radiosei:

"Era una partita da vincere e la Lazio l’ha vinta. Al netto dell’errore di Gila, ero convinto che la Lazio l’avrebbe portata a casa. Certo, quell’errore poteva buttarci un po’ giù, ma lo stesso centrale spagnolo poi ha giocato una discreta partita. Vittoria meritata, ho visto un Zaccagni in grande forma, sta facendo molto bene. Pedro ha il colpo del campione, sono quei giocatori a cui non puoi rinunciare perché ti decidono le partite. Felipe Anderson? Importantissimo, credo che abbia molta più fiducia in se stesso e Sarri lo stia gestendo bene anche a livello mentale. E’ più tranquillo, ma è anche voglioso di mettersi alla prova. Un Felipe così è importantissimo, a maggior ragione vista l’assenza di Immobile. Non mi aspetto un gol ogni partita, ma il suo contributo è preziosissimo".