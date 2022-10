Lazio, Oddi: "Ieri è andato tutto storto. Milinkovic? Secondo me Sarri..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La sconfitta della Lazio contro la Salernitana pesa sicuramente sul morale della squadra che, ora, si dovrà rialzare dimenticando ciò che è successo e ripartendo nel migliore dei modi già da giovedì. Nel frattempo, per commentare la sfida di ieri sia a livello di collettivo che di singoli, è intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex difensore della Lazio, Giancarlo Oddi:

"La Lazio era partita bene, poteva fare il secondo gol e avrebbe chiuso la partita, stava giocando una discreta partita, anche se inferiore rispetto alla sfida contro l'Atalanta, dove la squadra non ha sbagliato nulla. Ieri ci è andato tutto al contrario, purtroppo succede anche questo. La Lazio dopo il pareggio si è innervosita, poi gli è andato tutto storto, con la Salernitana che ha fatto una buona partita. Queste parole però sono da vincere per poter puntare alle posizioni più alte. Secondo me Sarri non doveva mettere Milinkovic, se c'è un derby e la possibilità che venga squalificato, non deve entrare. A questo bisogna aggiungere che, anche accettando l'ipotesi che sia fallo, non era comunque da ammonizione perché è lui che ha palla. Il gol di Candreva? L'errore lo fa Romagnoli, lascia un buco dove di inserisce il giocatore della Salernitana. Si dà spesso la colpa a Marusic, solo perché è la sua zona, ma in quel caso sbaglia il centrale e anche Provedel, che stava troppo fuori dai pali. Ora, però, non vorrei che si iniziasse a fare il processo a tutti, attaccando i singoli".