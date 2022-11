Lazio, Oddi: "Ieri partita regalata. Ora la testa va al derby e servirà..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

E' terminato il percorso in Europa League della Lazio che, sconfitta dal Feyenoord, retrocede da terza del girone in Conference. La squadra di Sarri non è scesa in campo come molti si aspettavano, nonostante le numerose palle gol create, ma non concretizzate. E' proprio questo l'aspetto che, l'ex difensore biancoceleste, Giancarlo Oddi ha sottolineato intervenendo ai microfoni di Radiosei:

"Abbiamo regalato anche questa partita. Ieri contro il Feyenoord, la Lazio ha avuto le occasioni migliori e non è stata in grado di andare in vantaggio. Ieri abbiamo pagato seriamente l’assenza di Immobile. Non ho nulla da rimproverare alla prestazione di Felipe Anderson, ma quelle occasioni così limpide se hai la predisposizione a fare male le segni. Purtroppo lo sapevamo che una assenza così importante alla lunga si sarebbe fatta sentire. Ora c’è il derby, serve la reazione, sarà una battaglia sportiva. Non voglio pensare che queste due sconfitte tolgano certezze”.