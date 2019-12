Lazio, Oddi: "La Juventus non sbaglia mai due volte. Però le assenze..."

Una grande Lazio, quella vista in questa prima parte di stagione. Ora ci sarà la Juventus. Ai microfoni di Radiosei ha parlato l'ex biancoceleste Oddi: “La Juventus non viene da un gran momento e da una partitaccia col Sassuolo, mentre la Lazio è la squadra più in forma del campionato. Temo particolarmente la partita, perché di solito queste squadre non sbagliano due partite di fila. Detto che per me i bianconeri questa stagione non vinceranno il campionato, restano una squadra con troppa qualità, in grado di vincere le partite da soli. Certo, le assenze di Chiellini e Douglas Costa hanno il loro peso”.

