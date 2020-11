Lazio, Oddi: "Muriqi sarà importantissimo quando entrerà in forma"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giancarlo Oddi per parlare di Lazio: "Caicedo è un giocatore che ha una rapidità di esecuzione incredibile con entrambi i piedi. Con la Juventus ha fatto gol spostandosi il pallone in una frazione di secondo e Bonucci è stato ingannato da questa grande giocata. Lui è in grado di sfoderare colpi eccezionali. Meglio lui di Muriqi al posto di Immobile? Muriqi è stato preso perchè è un attaccante di area di rigore, forte fisicamente e in grado di fare da scudo e tenere la palla. I due hanno caratteristiche diverse, anche se Caicedo è fortissimo a fare qualsiasi cosa. Muriqi sarà un giocatore importantissimo quando entrerà in forma".