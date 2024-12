Lazio, Oddi: "Non mi è piaciuto il rigore, ma non c'è stata reazione e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

"Non mi aspettavo una sconfitta così importante ieri con l’Inter", sono le prime parole di Oddi intervenuto a Radiosei per commentare quanto accaduto ieri all'Olimpico tra Lazio e Inter. L'ex biancoceleste ha poi proseguito: "Prima o poi doveva accadere ed è successo contro la candidata al titolo. Non sarebbe forse cambiato nulla, ma sinceramente non mi è piaciuto il calcio di rigore concesso alla squadra di Inzaghi. Magari per il regolamento attuale quel tocco con la mano va punito con il rigore, ma è una giocata che penalizza il difensore che salta per prendere il pallone".

"Non mi so spiegare perché la Lazio sia uscita così dalla partita. Non c’è stata reazione, non c’è stata prestazione dopo il loro primo gol. Era tutto troppo bello, questa è una bastonata che deve farci pensare. Ora voglio vedere se ci sarà subito un ritorno alle precedenti prestazioni”.

