Lazio, Oddo: "Quarto posto? Possibile, ma solo se..."

Massimo Oddo ha avuto l'onere e l'onore di difendere da capitano la maglia della Lazio. L'ex difensore è intervenuto a Sky Sport per parlare della corsa al quarto posto dei biancocelesti: "E' imprescindibile vincere la partita di recupero perché andrebbe a due punti e a quel punto dovrebbe sfruttare i tanti scontri diretti che ci sono da qui alla fine. Se dovesse vincere il recupero la Lazio sarebbe un'altra pretendente alla lotta per arrivare in Champions League".

CORSA ALLA CHAMPIONS - "In questo momento la logica dice che bisogna seguire la classifica attuale. Se l’Atalanta ha qualche punto in più, ovvio che sia un bel vantaggio".