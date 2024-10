Lazio, oggi si torna in campo a Formello: previsto il rientro del primo nazionale

RASSEGNA STAMPA - La Lazio torna in campo a Formello dopo i due giorni liberi concessi da Marco Baroni alla squadra. Il tecnico fiorentino si metterà subito al lavoro in vista della sfida di sabato contro la Juve, la prima di un secondo tour de force che vedrà i biancocelesti scendere in campo 7 volte in 22 giorni. Baroni avrà quindi bisogno di giocatori in ottima forma per poter venir fuori da un ciclo di sfide complicate e soprattutto ravvicinate.

Lazzari non ci sarà, visto il suo infortunio al flessore, il tecnico dovrà quindi puntare su Marusic di ritorno dal doppio impegno con il Montenegro. Sono vicino al rientro Vecino e Gigot, che presto saranno arruolabili e pronti a dare il proprio contributo mentre si aspettando novità dal fronte nazionali. Nella giornata di oggi, dopo aver vissuto ieri dalla panchina la vittoria della Grecia contro l'Irlanda per 2-0, rientrerà Christos Mandas. Da domani toccherà a Matteo Guendouzi, Adam Marusic e Elseid Hysaj (fuori rosa).

Per gli altri bisognerà attendere ancora, Isaksen compreso (la Danimarca giocherà domani in Svizzera), con Dia che sarà l'ultimo a rientrare. Il Senegal scenderà in campo in Malawi domani alle 15.00, il giorno dopo dovrà partire alla volta della Capitale sperando di poter tornare ad allenarsi già giovedì pomeriggio.