Lazio, operazione riuscita per Proto: "Una carriera è fatta di trofei e cicatrici" - FOTO

Operazione al braccio riuscita per il portiere della Lazio Silvio Proto. L'estremo difensore si è infatti operato in Belgio per un problema al braccio che si portava dietro da tempo. A comunicarlo è stato il calciatore stesso tramite un post su Instagram: "Operazione portata a termine, Ora la riabilitazione. Una carriera è fatta di trofei e cicatrici".

Tantissimi i messaggi di auguri dei compagni, da Leiva a Correa passando per Guerrieri e Strakosha. Tutti messaggi rivolti ad un compagno che in questi anni è sempre stato al fianco della squadra.

