Lazio, Orlando: "Complimenti a Sarri, la sua squadra ora..."

La Lazio sta stupendo tutti gli addetti ai lavori in questo inizio di campionato. La squadra di Maurizio Sarri esprime un bel calcio, ma soprattutto funzionale al risultato, come mostrano le sfide giocate fino a ora. Tra coloro che hanno espresso parole di stima nei confronti dei biancocelesti c'è Massimo Orlando, ex calciatore della Fiorentina e del Milan, intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "A chi farei un appunto oggi? In positivo alla Lazio, perché ho sempre detto che aveva qualche problemino, ma ora gioca un grande calcio. Complimenti a Sarri, stanno divertendo".