Lazio, Orlando: "Il capitano lo decide l'allenatore. Cataldi? Polemica inutile"

La questione capitano in casa Lazio è argomento caldissimo e delicato. Il tecnico, per il ruolo, ha indicato Zaccagni, sorprendendo l'ambiente e qualche senatore all'interno del gruppo. In merito alla questione, si è espresso Massimo Orlando ai microfoni di Radiosei: "È l'allenatore che decide insieme con il consenso della squadra, ma è l'allenatore che alla fine decide. Mi ricordo che ci si riuniva anche per questo. Baroni è stato anche troppo buono, perché ha individuato il capitano e ha lasciato spazio al gruppo".

"Cataldi? Ha fatto una brutta figura. Perché tirare fuori una polemica ora? È una cosa brutta. Mi sarei arrabbiato con Cataldi, se è lui che ha tirato fuori la polemica. I problemi sono altri. Sicuramente Cataldi è un bravissimo ragazzo, ma ha tirato fuori un problema inutile. Ci sono tanti altri problemi nella Lazio".

