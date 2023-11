Lazio, Orsi: "Serve cambiare ritmo. Domani è importante per..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La Lazio è uscita sconfitta dall’Arechi, ma non ha tempo per rimuginarci sopra perché domani dovrà affrontare il Celtic in Champions League. La squadra di Sarri è chiamata a dare risposte, serve voltare pagina per poter centrare gli obiettivi prefissati a inizio stagione. In merito, ai microfoni di Radio Radio, si è espresso Nando Orsi: “La Lazio ha perso meritatamente, era andata anche non meritatamente in vantaggio e da squadra più esperta doveva tenerlo. La Salernitana nel secondo tempo è entrata con più voglia. La Lazio deve cambiare ritmo, altrimenti non arriva nemmeno in Europa League. C’è bisogno di continuità. Martedì c’è una partita importante che può dare la svolta”.

