Lazio, Padovan: "È da Champions, ma a volte si disconnette"

La Lazio cerca il rilancio a Firenze. La prestazione non è mai mancata alla squadra di Inzaghi, ma qualche risultato negativo di troppo l'hanno attardata sia in campionato che in Europa League. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato dei biancocelesti Giancarlo Padovan: "La squadra deve essere da Champions, è stata costruito per esserlo. Sono stupito dai risultati negativi della Lazio, a Glasgow ha giocato bene ma ha perso. Con l’Atalanta l’ha ripresa con i capelli. È un problema mentale, a volte si disconnette completamente. Sono tutte cose che paghi".

